За 2023-й в России в два раза выросло число авиапроисшествий

За 2023 год в России в два раза выросло число авиапроисшествий, утверждают западные СМИ.

The Wall Street Journal заявила, что за прошлый год в РФ было зафиксировано 74 инцидента, связанных с самолетами. Тогда как в 2022-м их было гораздо меньше — всего 36, то есть практически в два раза.

Западное издание утверждает, что это связано с введенными в отношении России санкциями. Эксперты WSJ заявили, что из-за ограничений в нашей стране не хватает шасси, тормозов, к тому же авиакомпании теперь вынуждены отправлять самолеты на техобслуживание в Иран.

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