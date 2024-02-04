В Актанышском районе столкнулись грузовик и легковушка — два человека погибли

Сегодня на трассе М-7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана автомобиль Peugeot столкнулся с грузовиком DAF, сообщили в Госавтоинспекции МВД по республике.

По предварительным данным, ДТП произошло вследствие выезда машины Peugeot на встречную полосу. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. 16-летняя пассажирка получила травмы.



Обстоятельства происшествия выясняются.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина