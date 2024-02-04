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В Актанышском районе столкнулись грузовик и легковушка — два человека погибли

19:50, 04.02.2024

Сегодня на трассе М-7 «Волга» в Актанышском районе Татарстана автомобиль Peugeot столкнулся с грузовиком DAF, сообщили в Госавтоинспекции МВД по республике.

По предварительным данным, ДТП произошло вследствие выезда машины Peugeot на встречную полосу. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте. 16-летняя пассажирка получила травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
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