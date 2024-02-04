В Казани составили протокол в отношении автомобилиста, который «дрифтовал» у Кремля

3 февраля 21-летний нижегородец устроил «дрифт» около Казанского Кремля. В результате он лишился транспортного средства, сообщили в Госавтоинспекции по Казани.

На водителя обратили внимание в ходе мониторинга камер наружного наблюдения. Приехавший полк ДПС обнаружил автомобиль марки ВАЗ 2106, который был припаркован в неположенном месте. При проверке технического состояния машины инспекторы выявили неисправности рулевого управления.

Транспортное средство отправили на специализированную стоянку. В отношении автомобилиста составили несколько административных материалов:

по части 1 статьи 12.15 КОАП РФ (опасное вождение);

по части 1 статьи 12.37 КОАП РФ (не вписан в полис ОСАГО);

по части 4 статьи 12.16 КОАП РФ (нарушение стоянки);

по части 2 статьи 12.5 КОАП РФ (управление технически неисправным транспортным средством).

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Галия Гарифуллина