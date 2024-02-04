Директора строительной компании Подольска задержали за неуплату налогов

Директор строительной компании, который более трех лет занимал должность генерального директора, задержан в Подмосковье. Его обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 57 млн рублей.

В 2015 году в отношении бизнесмена было принято процессуальное решение, но он скрылся и был объявлен в международный розыск. В 2016 году мужчине заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время задержанный передан следователям.



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