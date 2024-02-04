Диабетики не пропадут, но им придется раскошелиться: в Татарстан завезли аналог датского «Оземпика»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В аптеки Татарстана завезли новый препарат от диабета «Семавик», который является аналогом датского «Оземпика». Разрешение от правительства на принудительное лицензирование товара российские компании «Промомед» и «Герофарм» получили под самый конец прошлого года. В пресс-службе последней «Реальному времени» рассказали, в каких аптеках татарстанцы смогут приобрести новое лекарство и почему его стоимость выше согласованной Минздравом и ФАС России цены.

«Оземпик» ушел в историю

После начала спецоперации в России возник риск срыва поставок импортных медикаментов в результате западных санкций. В группе риска оказались и диабетики. Еще весной 2022 года татарстанцы забили тревогу. Они начали скупать лекарства от диабета, что привело к их кратковременному дефициту. Впрочем, еще в то время Минздрав Татарстана успокаивал жителей республики, говоря, что диабетикам и другим пациентам, принимающим импортные препараты, беспокоиться не о чем — лекарства закуплены республикой в достаточном количестве с торгов.

Проблемы начались чуть позже. Уже в ноябре датская компания Novo Nordisk, которая производит популярный среди татарстанцев препарат от сахарного диабета «Оземпик», уведомила соответствующие органы о намерении прекратить поставки в Россию.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Но, согласно действующему законодательству, производитель обязан заранее предупреждать власти о прекращении поставок того или иного лекарства. По этой причине фирма из Дании должна была их продлить еще на год.

СМИ узнали об этом в марте. Тогда же появились сообщения о завышенной цене импортного препарата. Доходило до абсурда: ряд аптек в регионах продавали «Оземпик» по цене в четыре раза выше предельной. Без учета НДС стоимость составляла 5,8 тысячи рублей. Но его могли продать и за 20, и даже 25 тысяч рублей. Примерно тогда же медикамент начал исчезать с полок российских аптек.

На этом фоне проблему начали решать своими силами. Российская компания «Герофарм» обратилась в Novo Nordisk с письмами о заключении лицензионного договора на использование патентов. Фирма предложила выплачивать патентообладателю компенсацию от чистой выручки, полученной от реализации препарата. Однако датчане оставили эти обращения без ответа. Тогда организация обратилась в правительство.

Пришлось прибегнуть к статье 1360 Гражданского кодекса России. Она разрешает принудительную передачу лицензии на производство инновационных лекарств в интересах национальной безопасности.

— Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации, — сказано в ГК России.

скриншот realnoevremya.ru из publication.pravo.gov.ru

По условиям принудительного лицензирования, размер компенсации составит 0,5% от фактической выручки. Разрешение на выпуск лекарства под Новый год получили сразу две российские компании. Таким образом, в течение одного года они смогут выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов.

Что не так с ценой?

После отмашки Кабмина «Промомед» выпустил в гражданский оборот 120 тысяч упаковок препарата «Квинсента», а «Герофарм» — 250 тысяч упаковок «Семавика». В январе эта компания активно развозила лекарства по российским регионам. В их число вошел и Татарстан.

— В Республике Татарстан препарат доступен в таких сетях, как «Вита», «Максавит», «ПроАптека», «Планета здоровья», «Апрель», «Алоэ». Также доступен в «ЕАптеке», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Герофарма».

В конце прошлого года Минздрав и ФАС России согласовали стоимость «Семавика». Она составила 4 279,5 рубля без учета НДС, что ниже цены оригинального препарата на 26%. Однако в реальности покупателей ждет совсем другая картина.

Стоимость упаковки нового препарата в аптеках республики больше согласованной цены. Зачастую татарстанцам предлагают купить его от 5 тысяч. Есть факты продажи и за все 6 тысяч. То есть цена поднялась почти на 1,8 тысячи.

скриншот realnoevremya.ru из kazan.003ms.ru

— Конечная стоимость может разниться в аптечных сетях в разных регионах, что обусловлено логистическими издержками, — объяснили в компании.

В пресс-службе не уточнили, какое количество упаковок уже доставили в республику, но подчеркнули, что объем поставок зависит от уровня спроса со стороны дистрибьюторов.

О спросе может говорить количество диабетиков в Татарстане. По состоянию на ноябрь 2023 года это заболевание выявили у 133 тысяч человек, включая порядка тысячи детей. По данным республиканского Минздрава, ежегодно эта цифра увеличивается на 7 тысяч.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Сейчас в мире распространенность диабета среди людей в возрасте 20—79 лет составляет 10% от всех болезней, в 2045 году цифра будет превышать 12%. В России сахарный диабет зафиксирован у 6 млн человек. Это колоссальная нагрузка на общество и здравоохранение, — говорила в ноябре главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Татарстана Гульнара Вагапова.

Как напомнили в министерстве, диабет может вызывать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, синдром диабетической стопы и спровоцировать проблемы со зрением.

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Айрат Назипов