Катар приостановил поставки СПГ через Красное море из-за разногласий по ценам
Катар не хочет поставлять СПГ в Европу по низким ценам, поставки через Красное море приостановлены.
Катар не экспортирует сжиженный природный газ (СПГ) через терминалы на Красном море из-за разногласий с европейскими покупателями относительно цен, сообщил «РИА Новости» эксперт Института энергетики и финансов Алексей Громов.
По его мнению, при росте цен катарский СПГ направят в ЕС альтернативными маршрутами.
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