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Катар приостановил поставки СПГ через Красное море из-за разногласий по ценам

10:52, 04.02.2024

Катар не хочет поставлять СПГ в Европу по низким ценам, поставки через Красное море приостановлены.

Катар не экспортирует сжиженный природный газ (СПГ) через терминалы на Красном море из-за разногласий с европейскими покупателями относительно цен, сообщил «РИА Новости» эксперт Института энергетики и финансов Алексей Громов.

По его мнению, при росте цен катарский СПГ направят в ЕС альтернативными маршрутами.

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