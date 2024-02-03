МИД России добивается срочного рассмотрения в СБ ООН ударов США по Ираку и Сирии
Россия добивается срочного рассмотрения в Совбезе ООН ситуации на Ближнем Востоке после ударов США по территории Ирака и Сирии, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН, — сказано в комментарии.
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