«Рубин» проиграл «Волгарю» в товарищеском матче
Казанский «Рубин» потерпел поражение от астраханского «Волгаря» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Волгаря». Мячи забили Дмитрий Лесников и Тимур Жамалетдинов, реализовавший пенальти.
В следующем матче на сборах «Рубин» встретится с болгарской «Ардой» 6 февраля.
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