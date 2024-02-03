Новости спорта

20:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» проиграл «Волгарю» в товарищеском матче

20:17, 03.02.2024

Казанский «Рубин» потерпел поражение от астраханского «Волгаря» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Волгаря». Мячи забили Дмитрий Лесников и Тимур Жамалетдинов, реализовавший пенальти.

В следующем матче на сборах «Рубин» встретится с болгарской «Ардой» 6 февраля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также