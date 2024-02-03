Новости происшествий

14:41 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани автомобиль сбил девушку, переходившую дорогу на зеленый свет

14:10, 03.02.2024

Сегодня, 3 февраля, на пересечении улиц Вишневского — Амирхана Еники 28-летний водитель автомобиля Lada не пропустил девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили в Госавтоинспекции России по Казани, 27-летняя пострадавшая была госпитализирована. По предварительному диагнозу, она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По факту происшествия вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также