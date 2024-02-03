Челнинец предстанет перед судом за предоставление документа для регистрации подставного лица

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Житель Набережных Челнов предстанет перед судом по обвинению в предоставлении паспорта для подставного лица. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, летом 2021 года 20-летний молодой человек договорился с неустановленным лицом за денежное вознаграждение в 25 тысяч рублей стать фиктивным руководителем трех юридических лиц. Он предоставил свой паспорт для подготовки документов для создания ООО и внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый признал свою причастность к совершению преступления.



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Галия Гарифуллина