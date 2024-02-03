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Происшествия

На автодороге в Татарстане в смертельном ДТП столкнулись два грузовика

10:48, 03.02.2024

На 1142 км автодороги М-7 «Волга» в Татарстане столкнулись грузовые автомобили Ford и Mercedes-Benz. Как рассказали в Госавтоинспекции Татарстана, есть погибший.

По предварительным данным, водитель грузовика Ford выехал на встречную полосу. Он погиб на месте. Водитель Mercedes-Benz получил травмы.

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Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
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