На автодороге в Татарстане в смертельном ДТП столкнулись два грузовика

На 1142 км автодороги М-7 «Волга» в Татарстане столкнулись грузовые автомобили Ford и Mercedes-Benz. Как рассказали в Госавтоинспекции Татарстана, есть погибший.

По предварительным данным, водитель грузовика Ford выехал на встречную полосу. Он погиб на месте. Водитель Mercedes-Benz получил травмы.

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Галия Гарифуллина