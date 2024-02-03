На трассе М-7 «Волга» в Татарстане временно ограничили движение для автобусов и грузовиков

В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями на автодороге М-7 «Волга» временно ввели ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Ограничения действуют с 735 км до 1169 км. Они введены с 10.00 до улучшения погодных условий.

При возникновении проблем водители могут обратиться за помощью по следующим номерам:

8 (843) 5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ);

8 (843) 2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ);

8 (843) 273-54-08 (диспетчерская служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина