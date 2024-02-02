Пригородные поезда в Закамской зоне будут ходить по новому расписанию

С 5 февраля пригородные поезда в Закамской зоне будут ходить по новому расписанию, сообщает пресс-служба Миндортранса.

Так, по техническим причинам поезд №6771 сообщением Набережные Челны — Светлое Озеро будет отправляться со станции Набережные Челны в 18:06 и прибудет на станцию Светлое Озеро в 19:37, на 21 минуту позже.

С 10 февраля поезд №6772 сообщением Светлое Озеро — Набережные Челны будет отправляться со станции Светлое Озеро и следовать до станции Круглое Поле без изменений. Далее он будет следовать по измененному расписанием и прибудет на станцию Набережные Челны в 06:42, на 1 минуту раньше.

Также с 10 февраля пригородный поезд №6751/6752 сообщением Нижнекамск — Ижевск отправится со станции Нижнекамск и будет следовать до станции Никашновка без изменений. Затем поезд проследует по измененному расписанию через станции Круглое Поле (06:38 — 06:39) и Набережные Челны (06:52 — 07:14). Далее поезд вновь будет следовать по действующему расписанию.

Кроме того, с 10 февраля изменится расписание поезда №6765/6766 сообщением Набережные Челны — Бугульма. Он отправится со станции Набережные Челны в 06:54, на 1 минуту раньше, и будет следовать без изменений до станции Бугульма по действующему расписанию.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко