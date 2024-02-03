Ипотека в России: спрос существенно снизился на фоне повышения ключевой ставки

В январе 2024 года спрос на ипотеку в России значительно уменьшился из-за повышения ключевой ставки в декабре 2023 года. Количество ипотечных заявок сократилось более чем на треть по сравнению с началом предыдущего месяца. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В структуре заявок также уменьшилась доля ипотеки на строящееся жилье.

По мнению экспертов, главный тренд на рынке ипотеки сейчас — это волатильность. К ней предстоит адаптироваться в ближайшие месяцы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина