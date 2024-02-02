Житель Набережных Челнов осужден за смертельное падение ребенка с квадроцикла

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Агрызе вынесли приговор по делу о трагедии на ферме, где в августе прошлого года разбился 7-летний пассажир квадроцикла. Виновным в этом происшествии и гибели ребенка суд признал 31-летнего дядю погибшего, жителя Набережных Челнов, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



Согласно приговору, преступление было совершено 12 августа 2023 года на территории фермы Салаушского поселения Агрызского района. Подсудимый катал на квадроцикле своего племянника без шлема и в какой-то момент в результате резкого маневра допустил опрокидывание транспорта. В результате мальчик не удержался — вылетел с пассажирского места и при ударе о землю получил тяжелые травмы. Спасти его не удалось.

Вину в причинении смерти по неосторожности водитель полностью признал. И получил в качестве наказания 1 год исправительных работ. Приговор еще может быть обжалован.

Изначально родители ребенка пытались убедить полицейских, что смерть ребенка наступила после неудачного прыжка с крыши сарая.

Ранее в Спасском районе сотрудники ГАИ остановили 4-летнего ребенка, который управлял квадроциклом на дороге общего пользования в отсутствие взрослых и едва не угодил под колеса грузовика.