В Татарстане сотрудники ГИБДД остановили 4-летнего мальчика на квадроцикле

Фото: ГИБДД Татарстана

В деревне Чэчэкле Спасского района Татарстана сотрудники Госавтоинспекции остановили 4-летнего мальчика, который ездил на квадроцикле по дорогам общего пользования без контроля взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Во время поездки ребенок едва не попал под колеса грузовика.



Выяснилось, что мальчик приехал из Казани в гости к бабушке. Сейчас его передали родителям. Все собранные материалы переданы ПДН для принятия решения.

Неделю назад в Лениногорске 12-летний водитель Toyota устроил погоню. Подросток в течение всей поездки нарушал скоростной режим и неоднократно нарушал ПДД. Он наехал на забор, столб, светофор и дорожный знак. После этого он попытался скрыться, но был задержан.

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Айрат Назипов