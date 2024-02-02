Процент вывоза отходов в Казани составляет 85—90%

Усиленная работа по вывозу отходов в Казани продолжается. Все службы, задействованные в вывозе мусора, работают круглосуточно, заявил заместитель председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Альмир Курбанов.

По его словам, процент вывоза отходов сегодня составляет 85—90%. Снежная каша и колеи затрудняют проезд до контейнерных площадок. В течение двух последних дней застряли на придомовых территориях 35 машин, попали в ДТП — шесть.

— Ежедневно на маршрут продолжает выходить плановая техника с усилением 20%. Для примера — если в обычные дни мы задействовали 30, максимум 32 единицы малых мусоровозов, то сейчас выходит 38 машин, — отметил Курбанов.

Для ликвидации навалов мусора рядом с контейнерными площадками привлекается дополнительная техника. В Казани сегодня используют 16 собственных единиц, а также 12 наемных самосвалов, пять погрузчиков и два ломовоза.

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Галия Гарифуллина