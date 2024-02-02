В Алексеевском районе Татарстана открыли Центр бадминтона

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центр бадминтона открыли сегодня в Алексеевском районе Татарстана. В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр республики Алексей Песошин и глава района Сергей Демидов.

Спорткомплекс стал первым объектом, построенным по программе развития центров бадминтона в городах и селах республики. Общая площадь здания — 1,5 тыс. квадратных метров. В центре размещен игровой зал на 6 кортов, 4 раздевалки на 16 человек каждая, душевые и санузлы. Также имеется медицинский кабинет, административные помещения, тренерская, комната для хранения спортинвентаря.

— Сегодня для жителей Алексеевского района знаковое событие — открывается долгожданный специализированный центр для занятий бадминтоном. Алексеевский район является одним из лидеров по развитию данного вида спорта в республике, — цитирует Песошина пресс-служба раиса республики.

В Центре будут проводить учебно-тренировочные занятия и соревнования. Кроме того, здесь будут готовить резерв сборной республики по бадминтону. Объект сможет вмещать 200 человек.

За 5 лет в Татарстане в рамках национальных проектов возвели и оборудовали 77 спортивных объектов. В их число вошли плоскостные сооружения, дворцы спорта и площадки ГТО.

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Айрат Назипов