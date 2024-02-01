«Рубин» уступил болгарскому «Ботеву»

30 января 2024 года казанский «Рубин» провел контрольный матч на сборе в Турции. Соперником команды стал болгарский «Ботев», игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.



На 22-й минуте встречи вратарь «Рубина» Юрий Дюпин допустил грубую ошибку при выходе из ворот, оставив свою команду в меньшинстве. На 88-й минуте главный тренер «Рубина» получил красную карточку из-за несогласия с судьей. За минуту до этого нападающий Мирлинд Дак также увидел перед собой вторую желтую.

До этого «Рубин» на зимних сборах обыграл сербский «Напредак» со счетом 5:2 и болгарскую «Славию» со счетом 3:1.

Следующие матчи «Рубина» пройдут 3 февраля: за один день команда сыграет с «Волгарем» из Астрахани и «Челябинском», а на втором сборе встретится с «Ардой» из Болгарии (6 февраля) и командой «Санкт-Пельтен» из Австрии.

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Марагрита Головатенко