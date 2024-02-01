Спортсмены СК «Синтез» завоевали еще три медали на Кубке России — 2024

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Второй день розыгрыша Кубка России по прыжкам в воду в Саратове принес спортсменам СК «Синтез» две серебряные и одну бронзовую медаль.



На вторую ступень пьедестала в синхронных прыжках с 10-метровой вышки поднялись Никита Шлейхер и Александр Белевцев. Они прошли дистанцию уверенно, без явных срывов. По итогам финального запрыга они набрали 412,77 балла, уступив золото дуэту Руслан Терновой — Александр Бондарь (441,84).

Бронзовым призером соревнований на женском 3-метровом трамплине стала Мария Полякова, набравшая 285,60 балла.

На старте турнира первое место в мужских прыжках с 3-метрового трамплина занял Никита Шлейхер.

Так, по итогам двух дней Кубка России в активе спортсменов «Синтеза» четыре медали.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко