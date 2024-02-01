В Казани СК просит ареста для главы охранной организации по делу о финансировании ИГИЛ*

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Советский райсуд Казани доставлен директор частной охранной организации «Сфера безопасности» Турлан Халилов, которого два дня назад, как и блогера Расула Тавдирякова, задержали по подозрению в содействии террористической деятельности, передает журналист «Реального времени».



При этом ходатайство на арест самого Тавдирякова в суд не поступало, а вот Халилова следователи просят взять под стражу. В ожидании заседания пришло время чтения намаза, и задержанному, не снимая с него наручников, позволили помолиться Аллаху.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Дело возбуждено в первом отделе по расследованию особо важных дел Следкома по Татарстану во второй декаде января — в отношении неустановленных лиц.

Как сообщает источник «Реального времени», оперативники ФСБ и следователи подозревают, что некие татарстанцы в 2021 году собрали и переправили на нужды запрещенной в России террористической организации ИГИЛ не менее 144 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Подозрения в свой адрес не подтверждают ни автор телеграм-канала «Мулла из-за угла» Тавдиряков, ни Халилов, также работающий тренером по армейскому рукопашному бою.

*запрещенная в России международная террористическая организация