Ключевую ставку в Англии оставили на уровне 5,25% годовых

Банк Англии провел первое в этом году заседание Комитета по денежно-кредитной политике. По его итогам было принято решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых.

Как сказано в сообщении британского ЦБ, опубликованном по итогам заседания, за сохранение ставки на прежнем уровне высказались шестеро из девяти участников Комитета по денежно-кредитной политике (MPC). Двое проголосовали за увеличение ставки на 25 базовых пунктов, а один предложил снизить ее на столько же.

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Галия Гврифуллина