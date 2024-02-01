Новости происшествий

13:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Дагестане загорелся торговый центр

12:00, 01.02.2024
В Дагестане загорелся торговый центр
Фото: скриншот realnoevremya.ru видео МЧС России

В Буйнакске загорелся ЦУМ. Сейчас пожар локализован, но площадь горения составляет 2 тыс. кв. м.

Пресс-служба МЧС сообщила о пожаре в 10.23. Изначально загорелась кровля двухэтажного магазина на 500 квадратных метрах. Спасатели эвакуировали 27 человек.

На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также