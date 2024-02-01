В Дагестане загорелся торговый центр
В Буйнакске загорелся ЦУМ. Сейчас пожар локализован, но площадь горения составляет 2 тыс. кв. м.
Пресс-служба МЧС сообщила о пожаре в 10.23. Изначально загорелась кровля двухэтажного магазина на 500 квадратных метрах. Спасатели эвакуировали 27 человек.
На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым