Доллар преодолел психологическую отметку в 90 рублей впервые за две недели

Сегодня доллар в первый раз за две недели преодолел психологическую отметку в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

скриншот realnoevremya.ru с сайта moex.com

На открытии торгов 1 февраля курс доллара к рублю составил 89,95 рубля. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снижение составило 6,5 копейки.

По состоянию на 7.56 американская валюта торгуется в районе 90 рублей 21 копейки.

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Галия Гарифуллина