Национальную борьбу корэш включили в программу Игр БРИКС

Татарскую национальную борьбу корэш включили в программу состязаний предстоящих Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 23 июня 2024 года, сообщает Минспорта Татарстана.

О включении корэш в программу сообщил первый заместитель министра спорта республики Халил Шайхутдинов:

— Мы смогли включить этот вид спорта в Игры БРИКС и получили возможность его популяризировать. О национальной борьбе корэш узнают в мире, — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной старту турнира памяти Мусы Джалиля.

В программу Игр войдут 29 популярных в странах БРИКС видов спорта, будет разыграно в общей сложности 389 комплектов наград. При проведении мероприятий будет задействовано около 2,3 тыс. волонтеров.

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Маргарита Головатенко