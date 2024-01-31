ГЖД увеличила вес и длину грузовых поездов

На Горьковской железной дороге сформировали почти 2,6 тыс. соединенных грузовых поездов. ГЖД увеличила вес и длину грузовых поездов, таким образом повысив эффективность перевозок грузов.



Наибольшее количество соединенных грузовых составов отправили со станций Балезино, Лянгасово, Зюрзя, Агрыз и Юдино.

Cоединенные поезда включают в себя от 100 до 142 вагонов (для сравнения — в обычном грузовом поезде в среднем около 70 вагонов). Общий вес состава превышает 10 тыс. тонн.

За 2023 год на Горьковской железной дороге проведено почти 12 тыс. поездов повышенной массы (более 6,3 тыс. тонн).

— Применение технологии вождения соединенных поездов позволяет пропускать большее количество поездов за меньшее время, максимально используя пропускную способность направлений магистрали. Технология основывается на сцепке двух поездов. Движением соединенного поезда управляют два синхронно работающих электровоза, расположенные в начале и в середине состава, — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Со станций и перегонов Горьковской железной дороги с 18 по 23 января вывезли 605 тысяч кубометров снега. Водители снегоуборочной техники выполнили почти 3 тысячи рейсов.

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Маргарита Головатенко