Свыше 600 тысяч кубометров снега вывезли на ГЖД за 6 дней

Со станций и перегонов Горьковской железной дороги с 18 по 23 января вывезли 605 тысяч кубометров снега. Водители снегоуборочной техники выполнили почти 3 тысячи рейсов, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

За это время снегоочистительная техника очистила 10,5 тысячи км пути. Максимальные объемы снега вывезли с 19 по 21 января 2024 года.

Для ликвидации последствий снегопада привлекались дополнительные работники, а также было задействовано 103 единицы снегоуборочной и снегоочистительной техники. Из них 52 снегоуборочные машины, 29 плужных снегоочистителя, 17 пневмообдувочных машин и пять струг-снегоочистителей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».