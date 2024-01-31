Умер экс-заместитель прокурора ТАССР

Фото: взято realnoevremya.ru с epp.genproc.gov.ru

На 84-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Татарстана Марсель Галимов. Он занимал должность заместителя прокурора ТАССР в период с 1975 по 1980-е годы, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Покинув должность заместителя прокурора, Галимов перешел на научно-педагогическую работу, но спустя 8 лет снова вернулся на службу в прокуратуру. До отставки он проработал в Казанской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях ТАССР.

За многолетнюю службу неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

Похороны Марселя Галимова пройдут сегодня на кладбище в поселке Атабаево Лаишевского района Татарстана.

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Айрат Назипов