Выручка Polymetal выросла до $3 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

За 2023 год выручка золотодобывающей компании Polymetal International plc выросла на 8% до $3 млрд. В организации связали увеличение доходов с ростом цен на золото и серебро.

При этом выручка в IV квартале снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $0,9 млрд на фоне высокой базы в IV квартале 2022 года.

Чистый долг компании на конец года существенно не изменился и составил $2,38 млрд в годовом выражении.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1 714 тыс. унций в золотом эквиваленте, включая 486 тыс. унций на предприятиях Казахстана и 1 228 тыс. унций на российских предприятиях.

На днях инвестиционная компания из Омана, Mercury Investments International LLC, купила 23,9% горнодобывающей компании Polymetal International PLC. Сумма сделки не раскрывается.

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Айрат Назипов