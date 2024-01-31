«КОС-Синтез-УОР» обыграл МК СШОР «Восток-2» в Москве

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

На старте 14-го тура ватерполисты казанского «КОС-Синтез-УОР» переиграли в гостях МК СШОР «Восток-2». Матч, проходивший в Москве, завершился со счетом 6:12 (2:2, 1:3, 2:3, 1:4).

Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Комаров (4), Махиянов (2), Шайдуллин (2), Полозенко (1), Белянский (1), Ганиев (1), Тазеев (1).

По ходу первого периода подопечные Николая Шепелева дважды выходили вперед, но на перерыв команды ушли при равном счете — 2:2. Во второй четверти казанцы заработали фору в 2 мяча, а в третьем увеличили ее до 3 голов.

В последнем игровом отрезке счет составил 1:4. Как рассказали в пресс-службе команды, добиться успеха казанским ватерполистам удалось за счет успешной игры своего вратаря Кирилла Бадьярова и хорошей реализации голевых моментов.

Завтра соперники проведут второй поединок 14-го тура. Матч начнется в 12.30.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов