Алексей Песошин вывел из состава рабочей группы по проектам цифровой трансформации семерых человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин изменил состав рабочей группы по реализации проектов по цифровой трансформации республики. Из него вывели семерых человек.

Так, рабочую группу покинули Радик Гисмятов, Розалия Архипова, Рената Ахметзянова, Геннадий Карсалов, Наталья Кондратова, Муса Хузазянов и М.М. Файзуллин.

Их заменят и. о. первого замруководителя исполкома Тукаевского района по экономке и содействию развитию предпринимательства Гульнара Галимова, замруководителя исполкома Лаишевского района по экономическим вопросам Ленар Замалиев, начальник Управления ЗАГС Кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллина, управляющий делами министерства по делам ГО и ЧС Татарстана Асхат Садриев, управляющий делами исполкома Альметьевского района Рузия Салахова, а также и. о. замруководителя исполкома Заинского района Марат Хабибуллин.

Напомним, в Татарстане утвердили программу цифровой трансформации. Документ направлен на цифровизацию ключевых отраслей экономики, социальной сферы, включая здравоохранение и образование, а также государственного управления.

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Айрат Назипов