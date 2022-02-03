Рубль оказался наиболее недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Фото: Илья Репин

Российский рубль оказался самой недооцененной валютой в мире, согласно «индексу бигмака». Так посчитал журнал The Economist. Издание с 1986 года использует этот индекс для сравнения покупательной способности и курса национальных валют по отношению к доллару США.

Согласно данным журнала, в январе 2022 года один «Биг Мак» стоил 135 рублей, или $1,77 в России, а в США — $5,81, или примерно 444 рубля. Таким образом получается, что справедливый курс составляет 23,24 рубля за один доллар. Разница между этим показателем и нынешним обменным курсом составляет 77,42 рубля, из чего можно предположить, что рубль недооценен на 70%.

Помимо рубля, в список самых недооцененных валют мира попали турецкая лира, индонезийская рупия, украинские гривны деньги Малайзии, Румынии, Индии, Южной Африки, Азербайджана и Тайваня. Самыми переоцененными стали швейцарский франк и норвежская крона.

В июле 2021 года российский рубль занимал предпоследнее место в подобном рейтинге. Тогда его посчитали недооцененным на 59,9%. А справедливый обменный курс должен был составлять 29,91 рубля за доллар.

Дарья Акимова