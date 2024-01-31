Казанцы остались без воды из-за аварии на водопроводе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанцы пожаловались на отсутствие воды из-за аварии на водопроводе по улице Братьев Касимовых. Она произошла накануне, но специалисты еще не устранили ее последствия, сообщили в «Водоканале».

— Продолжаются работы по устранению повреждения водопровода по ул. Б.Касимовых, 48а. На время проведения работ организован подвоз воды автоцистерной, которая размещена между д. 44 и д. 46 по ул. Б.Касимовых и будет перемещаться согласно заявкам, принимаемым по телефону: +7(843)231-62-60, — рассказали на предприятии.

Работы хотят завершить до 18.00 в среду, 31 января. В «Водоканале» уточнили, что после завершения работ по устранению повреждения будут проведены мероприятия по уборке последствий излива.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сейчас по улице Братьев Касимовых ведется реконструкции водопровода протяженностью 1387 п.м. Работы должны завершить в первой половине 2024 года.

В ноябре по улице Братьев Касимовых, 66 в Казани прорвало водопровод. На ликвидацию последствий понадобилось два дня.



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Айрат Назипов