На сетях казанского «Водоканала» произошла очередная авария

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

По улице Братьев Касимовых, 66 в Казани прорвало водопровод. О проблеме сообщили казанцы в соцсетях мэрии.

— Вода бьет ключом из земли, растекается по улице, очевидно, повреждена труба. Во-первых, это нарушение циркуляции воды и растрачивание водных ресурсов, во-вторых, это угроза затопления подвала и подмывания фундамента дома и, соответственно, опасность разрушения, подобная ситуация у нас происходит не впервые, — сообщили местные жители.

Они уточнили, что «Водоканал» присылал аварийную бригаду. Специалисты приняли заявку, но точные сроки начала работ не назвали.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

— Как сообщает Комитет ЖКХ, по ул. Братьев Касимовых, 66 выявили прорыв на водопроводе. Сейчас «Водоканал» ведет работы по ликвидации аварии, ориентировочно планируют завершить их к завтрашнему дню, — ответили в мэрии.

В середине сентября в Казани по улице Родины прорвало водопровод. В «Водоканале» сообщили о невозможности локального устранения аварии.

На прошлой неделе в 10-м микрорайоне Казани прорвало водопровод. По этой причине затопило дороги по улице Юлиуса Фучика, недалеко от Кул Гали. Также из-за аварии без воды остались несколько домов.

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Айрат Назипов