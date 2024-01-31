Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора «Уралтрансмаша»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения «Уралтрансмаш» за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов. Он проинспектировал на предприятии выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем

— Вы кончайте тут дурака валять, ребята. Мы [Министерство обороны] занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо, — обратился он к руководству завода.

Шойгу напомнил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии — это поручение президента России Владимира Путина.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

— Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям «Мста» уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента, — приводит его слова пресс-служба оборонного ведомства.

«Уралтрансмаш» является единственным предприятием в России, которое производит самоходные артиллерийские установки. На заводе производят и ремонтируют 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ».

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Айрат Назипов