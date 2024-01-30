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Президент России поддержал предложение вернуть академическую экспертизу учебников

22:20, 30.01.2024

Глава Российской академии наук Геннадий Красников предложил вернуться к академической экспертизе школьных учебников. Президент России Владимир Путин поддержал это предложение.

Путин назвал странным, что такая экспертиза прекращена и отметил, что этот вопрос необходимо обсуждать.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование
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