Президент России поддержал предложение вернуть академическую экспертизу учебников
Глава Российской академии наук Геннадий Красников предложил вернуться к академической экспертизе школьных учебников. Президент России Владимир Путин поддержал это предложение.
Путин назвал странным, что такая экспертиза прекращена и отметил, что этот вопрос необходимо обсуждать.
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