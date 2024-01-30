В Казани адвокат блогера Тавдирякова сообщил о его официальном задержании

Фото: realnoevremya.ru (на снимке - адвокат Нагиев)

За мусульманским блогером Расулом Тавдиряковым пришли сегодня в 5.30 утра и после обыска забрали из лаишевского села Сокуры на допрос в Казань. В 21 час автор Telegram-канала «Мулла из-за угла»и общественник получил статус подозреваемого в деле о денежных переводах и был официально задержан, сообщил «Реальному времени» его адвокат Руслан Нагиев на выходе из здания Следкома по Татарстану, где базируются три отдела по особо важным делам.



Всего, по оценке защитника, с утра в СК доставили порядка 20-ти человек. Сколько из них, как и Тавдиряков, проведут эту ночь в полицейском изоляторе пока неизвестно. В Следкоме пока воздерживаются от комментариев по делу.

Нагиев подтвердил слова супруги Тавдирякова, что стоило открыть дверь, как в дом ворвались несколько человек с оружием в масках и штатские, а Расула прямо на пороге уложили на пол и сковали руки наручниками. В ходе обыска изъяли ноутбук, компьютер, мобильные телефон и деньги от проданной накануне машины.

Тем не менее днем источники «Реального времени» уверяли — статус подозреваемого Тавдиряков пока не получил, и следствию интересны его свидетельские показания по делу о финансировании международной террористической группировки ИГИЛ, чья деятельность запрещена в России. Дело было возбуждено в СК по материалам оперативников УФСБ по Татарстану.

В Духовном управлении мусульман по Татарстану выразили надежду на объективное и справедливое разбирательство, назвав Тавдирякова неравнодушным и активным мусульманином и патриотом России и республики, отмечает издание КоммерсантЪ.

