В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии в военных условиях

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии в военных условиях. Документ предлагает добавить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет за диверсию по заданию иностранного государства в условиях военного конфликта. Проект предложила группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым.



По существующим нормам наказание от 12 до 20 лет предусмотрено за диверсию, совершенную группой лиц по предварительному сговору, в случае причинения значительного ущерба имуществу или наступления иных тяжких последствий, а еще при посягательстве на объекты ВС РФ, войск национальной гвардии и ОПК.

Предлагается внести изменения в статью 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

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Маргарита Головатенко