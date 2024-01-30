Россияне готовы назвать сбережениями сумму от 499 тысяч рублей

Среднестатистический россиянин называет сбережениями 499 218 рублей — это в 3,5 раза больше, чем в 2013 году. Медианное значение за это время выросло со 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



В среднем мужчины называли сбережениями сумму в размере 691 092 рублей, у женщин она меньше — 365 357 рублей.

Большинство россиян (43%) не ожидают изменений в своем финансовом положении. Чаще всего так говорят женщины (47% против 37% среди мужчин), граждане старше 60 лет (49% против 35% среди молодежи до 35 лет) и те, кто оценивает свое материальное положение как среднее.



Еще 28% ждут повышения доходов. Больше всего оптимистов среди молодых людей 18—24 года (53%) и 25—34 года (39%). Также в эту группу чаще попадают мужчины (32% против 25% среди женщин). Оставшиеся 24% опрошенных ожидают ухудшения материального положения. В основном так отвечают люди с изначально низким доходом (64%).

Финансовое положение россиян влияет на их ожидания. «Богатые» ждут прибыли, «бедные» — убытков, а те, у кого средний доход, ничего особо не ждут. Образование и урбанизация не оказывают прямого влияния на финансовые ожидания респондентов. А вот образование играет обратную роль — чем оно выше, тем ниже ожидания и оптимизм. Возможно, дело в том, что люди с более высоким образованием могут лучше оценивать риски и перспективы.

Сегодня каждый четвертый россиянин хочет жить лучше, чем большинство людей в его населенном пункте. Большинство ставит перед собой более скромные цели — например, жить не хуже других семей своего города или региона. Растет процент людей, которые хотят достичь уровня европейских и американских семей. А тех, кто ориентируется только на выживание, становится меньше — сегодня это каждый одиннадцатый.



Два основных фактора, влияющих на финансовые цели россиян, — это материальное положение и возраст. Те, у кого хорошее материальное положение, хотят большего — жить лучше других или даже лучше европейских и американских семей. Также чем человек моложе, тем более высокие финансовые ожидания он проявляет.



В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился 20 января 2024 года методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке.

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Маргарита Головатенко