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Банк Казани подготовил новое специальное предложение для бизнеса

13:55, 30.01.2024

Банк Казани разработал новое предложение для малого и среднего бизнеса — кредит «Доступный» со ставкой от 18,65% до 22,15%. За счет этого предприниматели могут и решить вопросы масштабирования бизнеса, и покрыть текущие расходы.

Преимущества нового кредита:

  • удобство оформления: в банк нужно предоставить минимальный пакет документов, решение выносится за 8 рабочих часов;
  • привлекательная ставка;
  • гибкий срок кредитования — от 3 до 60 месяцев;
  • удобные суммы кредита — от 500 тысяч до 10 миллионов рублей.

Чтобы получить кредит, необходимо обеспечить залог: можно использовать в качестве него недвижимость или комбинацию объекта недвижимости и автомобиля.

Заявку можно оформить на официальном сайте Банка Казани или в ближайшем офисе. В кратчайшие сроки она будет рассмотрена, и в течение 2 часов после одобрения заемщик получит доступ к деньгам.

Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте Банка или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77.

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ЭкономикаБанки Татарстан
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