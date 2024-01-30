Мужчины вдвое чаще женщин выбирают коньки для зимнего отдыха

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Катание на коньках — одно из излюбленных развлечений россиян в зимний сезон. При этом, как оказалось, мужчины в два раза чаще женщин предпочитают проводить время на льду. Такими любопытными данными поделились специалисты билайн.аналитики, которые изучили интернет-активность своих клиентов на крупных катках в восьми городах страны.

В ходе исследования также выяснилось, что наибольшей популярностью этот вид досуга пользуется у людей в возрасте от 30 до 45 лет.

Чаще всего на каток ходят в пятницу — именно в этот день недели фиксируется самое высокое потребление интернет-трафика у клиентов оператора. Пиковым временем стал промежуток с 18 до 19 часов.

Интересно посмотреть и на то, как различается цифровая активность посетителей катков от города к городу. Так, в тройку лидеров по объему среднего трафика на одного клиента входят Калининград, Новосибирск и Санкт-Петербург — примерно по 5 ГБ. Следующими по этому показателю идут Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону — здесь абонент тратит в среднем почти 4 ГБ интернет-трафика.

Каток — это и место, где можно сделать множество красивых фото, чтобы поделиться ими в мессенджерах или выложить в социальные сети. Неудивительно, что любители коньков активно пользуются мобильными сервисами во время катания. Так, одним из самых востребованных приложений у клиентов оператора на катках оказалось «ВКонтакте».

Общественные пространства и места массового скопления людей, как правило, отличает высокая трафиковая нагрузка, особенно в выходные дни. Билайн планомерно развивает свою сеть в городских центрах, чтобы клиенты оставались на связи с близкими даже в праздничной суете. А жители и гости Казани могут перенестись в детство и подарить себе яркие эмоции и впечатления, катаясь на коньках в особой «ламповой» атмосфере, которую билайн создал на катке на Кремлевской набережной.

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