В части домов Советского района Казани временно отключили теплоснабжение

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В некоторых домах Советского района Казани временно отключено теплоснабжение. Это связано с работами по устранению дефекта на трубопроводе отопления на ул. Волочаевской, сообщает администрация муниципалитета.

Теплоснабжение отключено в 11 жилых домах микрорайона:

Волочаевская, 4, 6, 8.

Шуртыгина, 32, 34.

Спортивная, 14, 16, 20, 33.

Аделя Кутуя, 33, 35.

Гвардейская, 15 (административное здание).

Работы планируют завершить до 17.30, после чего теплоснабжение в домах будет возобновлено.

На прошлой неделе ряд домов в Советском районе Казани также оставался без водоснабжения. Это было связано с проведением работ по подключению вновь построенного водопровода к централизованным сетям водоснабжения. Тогда воды не было на ул. Минской и Ю. Фучика.



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Максим Кокунин