Ряд домов Советского района Казани на сутки останется без воды

В Советском районе Казани ряд многоквартирных домов останется без водоснабжения. Это связано с проведением работ по подключению вновь построенного водопровода к централизованным сетям водоснабжения, сообщает МУП «Водоканал».

Уточняется, что воды не будет с 09.00 30 января до 09.00 31 января.

В перечень адресов, которых коснется отключение, вошли:

Минская, 12, 16, 1, 1в, 1г, 1д, 1а, корп. 1; 1а, корп. 2; 5, 5а, 5в, 7, 7а, 9, 16а,

Юлиуса Фучика, 149, 151.

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