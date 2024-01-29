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Экономика

Акционеры «МТС Банка» рассмотрят дробление акций кредитной организации

20:16, 29.01.2024

Акционеры ПАО «МТС Банк» на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о дроблении акций кредитной организации. По сообщению банка, собрание состоится в форме заочного голосования 27 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дробление связано с технической подготовкой «МТС Банка» к потенциальному первичному размещению акций.

— Банк хочет предусмотреть техническую возможность дробления акций на случай возможного IPO при благоприятных рыночных условиях. Точные сроки и размер предполагаемой сделки будут зависеть от ситуации на рынке и решения МТС, — сказал источник «Интерфакса».

По его словам, сделка будет предусматривать выпуск новых акций, МТС продавать акции не будет.

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