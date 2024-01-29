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Биткоин превысил $43 000

19:56, 29.01.2024

Биткоин превысил потолок в 43 000 долларов с середины января.

С 24 января этого года биткоин упал в цене с $46 952 до $39 719 и рос постепенно, сегодня эта цифра увеличилась до 43 097 долларов.

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ЭкономикаФинансыИнвестиции
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