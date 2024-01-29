ЦБ пересмотрел надбавки по кредитам с учетом новой методики расчета ПСК

29 января 2024 года Центральный банк России провел обследование 24 крупнейших розничных кредиторов и внес коррективы в расчет риска по необеспеченным потребительским займам. Изменения учитывают, что 21 января 2024 года вступила в силу обновленная методика расчета полной стоимости кредита.

Изменения методики расчета ПСК приведут к умеренным изменениям в сегменте кредитов наличными и более значительным — в случае с кредитными картами, из-за включения в расчет комиссий за снятие и переводы средств. Однако эффект изменений будет растянут во времени, так как основные изменения затронут кредитные карты, выданные после 21 января, а их доля среди потребительских кредитов в первом квартале 2024 года составит менее 5%.

Чтобы поддержать чувствительность мер по макропруденциальной политике к рискам, с 1 апреля 2024 г. Центральный банк вводит новый диапазон полной стоимости кредитов — от 35% до 40%. Для него будут использоваться пониженные коэффициенты риска, аналогичные диапазону от 30% до 35%, а запретительные меры для займов с полной стоимостью кредита выше 40% сохранятся.

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