В казанском поселке стартует чемпионат России по зимнему триатлону
2—5 февраля 2024 года в лыжно-биатлонном комплексе поселка Мирный пройдет чемпионат России по зимнему триатлону. Одновременно состоится первый этап детской Лиги триатлона и первенство России по дуатлону для любителей зимних видов спорта.
Участникам чемпионата предстоит преодолеть 6 соревновательных сегментов:
- кросс на 2 км,
- велогонку MTB на дистанции 3 км,
- лыжную гонку.
Соревнования рассчитаны на мужчин и женщин.
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