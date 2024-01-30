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В казанском поселке стартует чемпионат России по зимнему триатлону

05:35, 30.01.2024

2—5 февраля 2024 года в лыжно-биатлонном комплексе поселка Мирный пройдет чемпионат России по зимнему триатлону. Одновременно состоится первый этап детской Лиги триатлона и первенство России по дуатлону для любителей зимних видов спорта.

Участникам чемпионата предстоит преодолеть 6 соревновательных сегментов:

  • кросс на 2 км,
  • велогонку MTB на дистанции 3 км,
  • лыжную гонку.

Соревнования рассчитаны на мужчин и женщин.

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СпортОбщество Татарстан
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