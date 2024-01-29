В нескольких районах Казани закрыли участки дорог на 10 месяцев

В Казани в разных районах ограничили движение транспорта на 10 месяцев. Там будут проводить работы по устройству лифтов надземных пешеходных переходов.

Ограничения вступили в силу в понедельник, 29 января. Они будут действовать до 30 ноября на следующих участках:

Оренбургский тракт в районе здания №209б в направлении движения в сторону проспекта Победы и улицы Братьев Батталовых;

пр.Победы в районе пересечения с ул.Ак.Глушко (перекрытие в ночное время);

ул.Ф.Амирхана в районе дома №17 в направлении движения в сторону ул.Чистопольской и пр.Ямашева;

пр.Ямашева в районе здания №35 корп.3 по Сибирскому тракту в сторону ул.Чистопольской (перекрытие в ночное время);

ул.Павлюхина в районе пересечения с ул.Халева.

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Иван Иванов