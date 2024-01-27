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Прокуратура Татарстана взяла на контроль проверку драки с участником СВО

08:50, 27.01.2024

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил взять на особый контроль проверку МВД России по драке с участником СВО в Альметьевске.

В пресс-службе МВД России сообщили, что в полицию Альметьевска я начале января поступило сообщение из медицинского учреждения — к ним обратился местный житель с травмами.

Как сообщали СМИ, мужчина оказался ветераном СВО, которого избила компания спортсменов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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