Прокуратура Татарстана взяла на контроль проверку драки с участником СВО
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил взять на особый контроль проверку МВД России по драке с участником СВО в Альметьевске.
В пресс-службе МВД России сообщили, что в полицию Альметьевска я начале января поступило сообщение из медицинского учреждения — к ним обратился местный житель с травмами.
Как сообщали СМИ, мужчина оказался ветераном СВО, которого избила компания спортсменов.
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