Пожар в Челнах: загорелась квартира из-за электрообогревателя

28 января в ГУ МЧС России по Татарстану поступило сообщение о возгорании квартиры на восьмом этаже дома 9/24А по Цветочному бульвару в Набережных Челнах. На площади 15 квадратных метров горела мебель и вещи.



Приехавшие пожарные эвакуировали из кухни на том же этаже 60-летнюю хозяйку. Женщину осмотрели врачи, а после госпитализации диагностировали у нее отравление угарным газом, а также ожоги.



По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение эксплуатации электрооборудования: предположительно, возгорание спровоцировал бытовой электрообогреватель.

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